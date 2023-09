Criminosos atiram contra helicóptero da Polícia Federal em Cajazeiras

A Polícia Federal intensificou operações em Salvador após a morte do agente Lucas Caribé Monteiro de Almeida, que foi morto no bairro de Valéria. No último domingo, um vídeo registra o momento que uma aeronave da PF é recebida a tiros por um grupo criminoso com atuação em Cajazeiras XI.

As ações dos últimos dias realizadas pela Polícia Federal, Polícia Militar e Polícia Civil têm recebido apoio do Grupamento Aéreo (GRAER) da Polícia Militar e do Comando de Aviação Operacional (CAOP) da PF .

Desde o início das operações, ações integradas contra a facção que agiu em Valéria localizaram três fuzis, uma carabina, uma submetralhadora, três pistolas, um revólver, carregadores, munições, rádios comunicadores e peças de veículo roubado.

Veja o vídeo:



Leito | A Tarde