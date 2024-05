Criminosos furtam fios e luminárias da Praça do Campo Grande | A TARDE

Quem frequenta a Praça do Campo Grande, ponto turístico localizado no Centro de Salvador, ficou assustado com o furto de cabos de energia e das luminárias dos postes registrado essa semana no local. Vídeos que a reportagem de A Tarde teve acesso mostram os fios que foram retirados da galeria e terminaram sendo abandonados pelos criminosos. Também é possível perceber a ausência de lâmpadas que teriam sido furtadas.



"Essa é uma cena que se repete com frequência aqui no Centro. Infelizmente os usuários de drogas estão depenando a cidade toda. Toda oportunidade que eles têm para levar algo e trocar por drogas eles aproveitam e aqui não é diferente. Mesmo com a presença dos guardas municipais, eles conseguem aproveitar as brechas para agir", conta Joana Duque, frequentadora da praça e moradora do Campo Grande.

Segurança



Procuramos a Guarda Civil Municipal que informou ter tomado conhecimento do fato e ter intensificado as ações de patrulhamento no local. Ainda segundo a nota, a unidade está alinhando com outros órgãos a ampliação da iluminação no local e podas de árvores, para facilitar a visualização de toda área da praça.



Além do furto do material, o A Tarde já tinha denunciado como os dependentes químicos têm utilizado as calçadas do Campo Grande para queimar os cabos de energia que supostamente são fruto das ações criminosas. Os flagrantes foram feitos por moradores que denunciam as ações que são registradas durante todo o dia.

Prejuízo de R$ 2 milhões



De acordo com a Prefeitura de Salvador, o furto de cabos elétricos destinados à iluminação pública provocou na capital baiana um prejuízo de mais de R$ 2 milhões em 2023. O gasto extra para a reposição de materiais de manutenção da rede, segundo o município, poderia ser utilizado para a ampliação de outras ações municipais ligadas ao setor. Daria, por exemplo, para instalar 1.750 novos pontos de luz pela cidade ou para modernizar 25 campos de futebol e quadras por meio do projeto “Clareou, é Gol”.



Apenas no primeiro trimestre de 2024, 165 ocorrências de furtos de cabos já foram contabilizadas pelo órgão, totalizando um prejuízo de R$ 325 mil. Em todo o ano passado, houve 1.248 registros, quase 30% a mais que em 2022, quando foram somados 965 casos.



Denúncia



A Guarda reforça com a população a importância de denunciar, caso flagre alguma ação de roubo de fios. As denúncias podem ser encaminhadas através do whatsapp de denúncias 71 99623-4955 ou 156.