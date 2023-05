Daniela Mazzei é demitida da Record TV Itapoan

A repórter Daniela Mazzei foi demitida da Record TV Itapoan nesta quarta-feira, 24. A jornalista é namorada do repórter Marcelo Castro, supostamente envolvido, junto com um editor, no "Escândalo do Pix" na emissora baiana.

Daniela Mazzei trabalhou normalmente na manhã desta quarta e fez entradas ao vivo no programa 'Bahia no Ar', da emissora. A decisão pegou a todos de surpresa, já que a cúpula havia decidido pela sua permanência no início de abril, quando retornou de férias em meio aos inícios da investigação do "Escândalo do Pix".

As primeiras acusações do escândalo de doações desviadas aconteceram durante uma viagem de férias de Daniela Mazzei e Marcelo Castro à Dubai, nos Emirados Árabes. Ao retornar de férias, o repórter foi demitido da emissora, enquanto ela foi mantida e retornou às coberturas diárias.

Na ocasião, ela ainda disse acreditar na inocência do noivo, no entanto, Daniela chegou a arquivar as fotos com Marcelo Castro nas redes sociais, mas ela desarquivou as imagens no início deste mês.

Na última semana, Marcelo Castro e o ex-editor Jamerson Oliveira prestaram depoimento na Delegacia de Repressão aos Crimes de Estelionato por Meio Eletrônico (Dreofciber). Ambos são suspeitos de integrarem o “Escândalo do Pix”, com ajuda de rifeiros de Salvador, realizado durante doações do Balanço Geral, da Record TV. Os jornalistas conversaram diretamente com o delegado da Polícia Civil, Charles Leão.