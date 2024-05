Datena passa bem e já tem data para retornar ao 'Brasil Urgente' | A TARDE

Um dia depois de ter passado por uma cirurgia, José Luiz Datena passa bem e deve receber alta nas próximas horas. O filho mais velho do apresentador do programa Brasil Urgente, da Band, Joel Datena falou sobre o pai nesta sexta-feira, 3.

"Ele está se recuperando bem. Foi um procedimento relativamen simples e na próxima segunda-feira, dia 6, meu pai retorna ao trabalho", contou Joel que não deu detalhes da cirurgia, mas disse que era uma intervenção programada e foi bem-sucedida.

Datena, que já está no quarto no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, gravou um vídeo para seus seguidores. Ele contou pouco sobre a operação. "Meus amigos, minhas amigas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer as mensagens de todos vocês. Eu passei por um processo cirúrgico para corrigir outra cirurgia realizada seis meses atrás".

Datena está afastado de seu programa Brasil Urgente desde o último dia 29 de abril. Desde então, o jornalístico está sob comando de Joel. Em outubro do ano passado, o apresentador passou por duas cirurgias cardíacas.

