Defesa Civil emite alerta de deslizamento em comunidade de Salvador | A TARDE

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou na manhã desta quarta-feira, 17, que a comunidade de Olaria segue em risco de deslizamento. A área fica localizada na rua Nova Brasília, no Nordeste de Amaralina, na capital baiana.

A Codesal aponta ainda que a sirene será novamente acionada. Nesta terça-feira, 16, o dispositivo foi utilizado para alerta de deslizamento nas comunidades de Creche, Moscou e Bosque Real, nos bairros de Castelo Branco e Sete de Abril, respectivamente.

O acionamento da sirene indica que os moradores das localidades devem deixar seus imóveis em busca de lugares seguros. A Codesal fica à disposição da população por meio do canal de emergência, o Disque 199.

Chuva em Salvador

A chuva que cai em Salvador nesta quarta-feira, 17, segue causando transtornos na cidade. Alguns pontos de alagamentos são registrados na Av. Paralela, Av. Bonocô, Vale do Canela e no bairro da Ribeira.

Duas quedas de árvores foram registradas durante a manhã. A primeira delas caiu na Av. Reitor Miguel Calmon, no Vale do Canela, interditando o trânsito no sentido Av. Garibaldi. Agentes da Transalvador estão no local ordenando o trânsito. Outra árvore caiu e obstruiu o trânsito na Estrada do Derba.

Nesta quarta, a previsão é de mais chuva ao longo do dia. Nas últimas horas, os bairros onde mais choveu foram São Tomé de Paripe (16,2mm), Brotas (14,2 mm), Pituba (8 mm), Ondina (7,8 mm) e Campinas de Brotas (7 mm).

O acumulado de chuvas neste mês já é quase o dobro da média prevista para abril. Até as 5h30 desta quarta, já choveu 580,4 mm na Pituba (Parque da Cidade), sendo que o previsto é 284,9 mm.