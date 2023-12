Delegada descarta principal suspeito de ter assassinado dentista | A TARDE

A delegada Zaira Pimentel, revelou nesta terça-feira, 5, novos detalhes sobre o assassinato do dentista Lucas Maia de Oliveira, de 36 anos, encontrado morto dentro do apartamento onde morava em Salvador.



De acordo com a titular da 1ª Delegacia de Homicídios, responsável pelas investigações, o homem que prestou depoimento, até então, o principal suspeito de ter cometido o crime, não é a pessoa que aparece nas imagens registradas pelo elevador do prédio.

“Essa pessoa foi, sim, ouvida, acompanhada de um advogado. Nós analisamos os elementos de prova já coletadas pelo inquérito policial e constatamos que não se tratava da mesma pessoa que estava no elevador”, afirmou a delegada.



O corpo de Lucas foi encontrado no dia 25 de novembro, após um primo pegar a chave do apartamento dele com uma diarista e ir ao local. O corpo estava amarrado, em estado de gigantismo. Ele estava desaparecido desde a quinta-feira, 23.



Sob forte comoção, o corpo do dentista foi enterrado no cemitério municipal em Santo Antônio de Jesus. Os familiares e amigos se reuniram no Velório Paroquial. Em seguida, eles seguiram para o cemitério da cidade, onde acompanharam o sepultamento do jovem.



Imagens de câmeras de segurança que mostram o trajeto do suspeito estão ajudando a Polícia Civil na elucidação do caso. Nesta terça-feira, 28, a polícia informou que identificou o suspeito.

Confira entrevista de delegada:





Quem era Lucas?



Lucas Maia tinha 36 anos, era dentista, e fazia atendimentos gratuitos para pessoas de baixa renda. Cheio de sonhos, ele planejava abrir uma filial da clínica que tinha na capital baiana, na cidade de Santo Antônio de Jesus, onde nasceu.



Lucas era solteiro. Natural de SAJ, ele morava em Salvador há 20 anos e tinha uma clínica no Largo dos Mares. Em 2019, se tornou tutor de um cachorro batizado de Hashi, que virou seu fiel escudeiro.



Nas redes sociais, Lucas Maia se identificava como implantodontista, profissional especializado na realização de instalação de implantes dentários. O dentista era o filho mais velho e tinha cinco irmãos. Ele era definido por amigos como um homem de bom humor e amante de praia.

Lucas deixou saudades no coração de familiares e amigos. "Uma pessoa muito querida por todos, não tinha intrigas com ninguém, brigas, nunca teve envolvimento com nada desse tipo”, diz o pai da vítima, Lourenço Sampaio.