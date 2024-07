Derrubou um poste? Saiba quanto terá que pagar pelo prejuízo

Poste foi recolhido e equipes da Neoenergia Coelba também estiveram no local - Foto: Alessandro Isabel | Ag. A TARDE

O motorista do veículo, modelo Jeep Compass, que derrubou um poste na manhã desta sexta-feira, 12, no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador, terá que arcar com o prejuízo causado contra o equipamento.

Em contato com a reportagem do Portal A TARDE, a Neoenergia Coelba informou que, em casos de acidente onde um poste é danificado, o responsável pela batida — quando identificado — costuma ser acionado para pagar pelo valor da reparação.

Questionados sobre o valor em média da reparação, a empresa de distribuição de energia elétrica na Bahia informou que o prejuízo costuma girar entre R$ 4 mil e R$ 6 mil, a depender dos danos causados.



Caso o motorista se recuse a pagar pelo valor da manutenção, a Neoenergia Coelba afirmou que existem meios legais a serem recorridos para assegurar o reparo, mas não detalhou quais seriam os trâmites jurídicos exatamente.

O acidente no Caminho das Árvores aconteceu durante a madrugada, por volta das 4h, segundo relato de populares. Quando as equipes da Superintendência de Trânsito (Transalvador) chegaram ao local, encontraram apenas o carro danificado e poste atravessado na pista, sem a presença do motorista.

Por volta das 6h, um guincho da autarquia foi acionado e esteve no bairro para fazer a remoção do veículo para o pátio. O poste foi recolhido e equipes da Neoenergia Coelba também estiveram no local para averiguar os prejuízos.