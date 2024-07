Motorista não é localizado após veículo derrubar poste no Caminho das Árvores

Veículo derrubou o poste e ficou no canteiro da via - Foto: Alessandro Isabel | Ag. A Tarde

Um grave acidente provocou a interrupção da energia elétrica em parte do Caminho das Árvores, bairro da Pituba, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o motorista perdeu o controle de um veículo de luxo e derrubou um poste. A colisão teria ocorrido por volta das 4h da manhã.



Segundo um agente da Transalvador, quando os prepostos do órgão chegaram ao local, o motorista não foi localizado. O sistema de airbags do carro foi acionado. Com o acidente, o trânsito foi totalmente interditado na Alameda das Espatódeas. Os veículos estão sendo desviados para a Av. Tancredo Neves. Quem trabalha na região está tendo que descer no local do acidente e seguir para o destino andando.



Um guincho da Transalvador removeu o veículo da via e agentes da Neoenergia Coelba trabalhama para a substituição do poste e o restabelecimento da energia elétrica. A Translvador informou que já identificou o proprietário do veículo, mas não é possível afirmar que era ele quem conduzia o carro no momento do acidente.



Por meio de nota a A Neoenergia Coelba informou que "mantém equipes atuando na substituição do poste atingido por um veículo no início da manhã desta sexta-feira. Os profissionais foram encaminhados ao local logo após a ocorrência e já realizaram os procedimentos de segurança necessários. O fornecimento de energia da região não foi afetado. A Neoenergia Coelba se mantém à disposição".