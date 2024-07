Suspeito de provocar morte de irmãos na Bahia é liberado após fiança

Carro após acidente - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Vivaldo Costa Santos, condutor de veículo que invadiu faixa contrária durante ultrapassagem, resultando na morte de dois irmãos, neste sábado, 06, na BR-101, em Itapebi, teve liberdade provisória concedida pela Justiça, mediante pagamento da fiança.

De acordo com informações do portal Radar News, a fiança, que foi fixada neste domingo, 07, pelo juiz George Alves de Assis, do Tribunal de Justiça da Bahia, no valor de cinco salários mínimos, equivalente a R$ 7 mil, ainda estava em vigência na manhã desta segunda-feira, 8, com Vivaldo sendo mantido sob custódia policial no Hospital Regional de Eunápolis.

O juiz considerou que não havia motivos suficientes para justificar a prisão preventiva do homem, visto que o motorista oferece baixa periculosidade e não há indícios de tentativa de fuga. O delegado do caso, Euler Gonçalves, autuou Vivaldo em flagrante por “homicídio culposo na direção de veículo automotor, conforme o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

O magistrado também determinou, como medidas cautelares, que o motorista compareça perante a autoridade, em todas as ocasiões que for intimado, não mude de residência ou se ausente dela por mais de oito dias sem prévia comunicação e não se envolva em novos delitos.