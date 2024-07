Reféns são liberados e suspeito preso após duas horas de negociação

O caso aconteceu no bairro de Tancredo Neves em Salvador - Foto: Reprodução | TV Record

As duas pessoas, sendo uma mulher e uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que estavam sendo mantidas como reféns por um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, na manhã desta segunda-feira, 8, foram liberadas sem ferimentos. O caso aconteceu no bairro de Tancredo Neves, em Salvador.

O suspeito, identificado como Deivison, se entregou por volta das 9h40, após cerca de duas horas de negociação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), com o apoio da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar. Informações iniciais também dão conta de que ele já havia sido preso em uma situação semelhante no ano passado, na qual, ele teria mantido uma família como reféns, também em Tancredo Neves.

No caso desta segunda, o suspeito seria ex-companheiro da mulher e pai da criança mantida como refém.