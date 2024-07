Mulher e criança com autismo são mantidas como reféns em Salvador

- Foto: Reprodução |TV Record

Duas pessoas, uma mulher e uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), estão sendo mantidas como reféns no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, por um homem. Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) já estão na rua Canaã, que fica nas proximidades da localidade do Novo Horizonte, para ajudar na negociação.