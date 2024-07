08/07/2024 às 10:31 - há XX semanas | Autor: Da Redação SALVADOR Advogado é preso acusado de ameaça e stalkig contra ex-namorada Advogado está preso no conjunto penal de VItória da Conquista

o advogado foi preso no último dia 26, no bairro do Costa Azul - Foto: Redes Sociais

O advogado Paulo Roberto de Aguiar Valente Júnior, de 41 anos, encontra-se preso no Conjunto Penal de Vitória da Conquista, no interior da Bahia, pelos crimes de extorsão, ameaça e stalking (perseguição) contra uma ex-namorada, uma dentista e professora universitária, que também já tem uma medida contra ele. Segundo a Polícia Civil, o advogado foi preso no último dia 26, no bairro do Costa Azul. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva. Paulo Roberto responde também por injúria, perseguição e extorsão, além de descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência. Ele foi preso em Salvador e levado para Vitória da Conquista, onde o processo criminal se originou. O inquérito da Polícia Civil aponta que o advogado utilizava de perfis "fakes" para ameaçar a vítima. Pesa ainda contra ele o fato de ter exigido quase R$ 2 mil por um serviço nunca prestado à ex-namorada. Em documento da audiência de custódio, ao qual o Portal A TARDE teve acesso, é póssível ver que o juiz Álerson do Carmo Mendonça alega que um dos motivos para manutenção da prisão é que o acusado se esquiva de intimações sobre as medidas protetivas. "Inclusive, embora o custodiado tenha sido formalmente intimado das medidas protetivas nesta data, conforme ele mesmo afirma, há nos autos diversos indícios de que este sabia sim das medidas protetivas, inclusive fazendo menção a elas para a vítima no sentido de que esta as retirasse. Ainda que assim não fosse, o decreto da custódia preventiva não se embasou no crime de descumprimento de medida protetiva, exatamente por que não havia a prova formal da intimação. Vale a pena ainda destacar que há fortes suspeitas nos autos de que o custodiado se esquivava para não ser intimado das medidas".



