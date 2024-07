Dólar e Ibovespa operam em alta à espera de dados da inflação

Às 9h24, o dólar comercial operava em alta de 0,27% - Foto: © Valter Campanato | Agência Brasil

À espera de novos dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) sobre a inflação, que devem ser divulgados na quarta-feira, 10, o dólar e o Ibovespa operavam em alta nesta segunda-feira, 8.

Às 9h24, o dólar comercial operava em alta de 0,27%, a R$ 5,476 na compra e R$ 5,477 na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro para agosto operava em alta de 0,33%, a 5.493 pontos. Na sexta-feira, o dólar à vista encerrou o dia cotado a R$ 5,4627 na venda, em baixa de 0,43%.

O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, operava, às 10h, com alta de 0,03%, aos 126.302 pontos. Na última sexta-feira, o índice teve alta de 0,08%, aos 126.267 pontos.

Além das expectativas com a inflação, o mercado também reagiu às falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed) e novos desdobramentos do quadro fiscal brasileiro também ficam no radar

Na semana passada, a alta do dólar foi motivo de preocupação entre os brasileiros. Dois fatores teriam mexido com os ânimos do mercado: a demora da implementação do arcabouço fiscal e a manutenção das taxas de juros dos Estados Unidos.

Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um corte de R$ 25 bilhões em despesas e disse que Lula determinou que seja cumprido o arcabouço fi