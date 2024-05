Dez membros de facções são alvos de operação no Subúrbio de Salvador | A TARDE

A Policia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), realiza uma ação no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na manhã desta quarta-feira, 24, para o cumprimento de mandados judiciais contra envolvidos com organizações criminosas, responsáveis pelo narcotráfico.

Três homens já foram presos e armas, munições e balanças foram apreendidas. As ações são realizadas pelo Denarc durante a Operação Narke, deflagrada em todo Brasil.

Segundo a Polícia Civil, as atividades policiais têm como objetivo a repressão ao tráfico de drogas e os crimes conexos, principalmente os homicídios e demais crimes contra a vida.

Os alvos dos mais de dez mandados judiciais que estão sendo cumpridos são integrantes de organizações criminosas, responsáveis por confrontos decorrentes da disputa por territórios. As diligências estão sendo realizadas em conjunto com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Polícia Militar.





Da Redação