Policial militar é baleado durante operação na Bahia | A TARDE

Um policial militar foi baleado nesta terça-feira, 23, em Itatim, cidade a 214 km de Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 11º Batalhão (BPM) apoiavam uma ação da Polícia Civil no município, quando foram vítimas de disparos de arma de fogo. Um deles acabou atingido.

A corporação diz ainda que o soldado está consciente e sob cuidados médicos. Buscas são feitas para capturar o autor dos disparos.

Ele foi o terceiro agente de segurança alvo de tiros na Bahia nos últimos oito dias



Policiais atingidos em operações

O caso mais recente ocorreu no sábado, 20, em uma localidade conhecida como Prainha do Lobato. O agente foi baleado após confronto com um grupo de homens armados. Em seguida, ele foi socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas seu estado de saúde não foi detalhado.

Antes disso, na última terça-feira, 16, um PM foi baleado na perna em Mirantes de Periperi. O bairro sofre com a guerra de facções criminosas e vive uma onda de violência neste mês.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), esse agente não sofreu nenhuma fratura nem correu risco de morte. Ele também foi socorrido para o Hospital do Subúrbio, onde recebeu atendimento, e logo depois foi liberado.