DIA D: Greve dos rodoviários será decidida hoje

No último encontro que reuniu o Sindicato dos Rodoviários e o representante patronal das empresas de ônibus, Jorge Castro, na manhã desta quarta-feira, 24, a desembargadora Débora Machado, que mediou a sessão, apresentou o resultado das propostas. Após a reunião, as duas partes vão avaliar o acordo com as respectivas categorias, para que se tenha uma definição sobre greve até o final da tarde de hoje.

Os rodoviários realizarão uma assembleia às 15h, para discutir os tópicos e decidir se vão aderir à paralisação, planejada para esta quinta, 25. O encontro acontece na garagem de Campinas de Pirajá, na estrada das Campinas. "Acredito que será aceita pela categoria. Até porque entrar numa greve é entrar no escuro, sem saber o que tem na frente. Acreditamos na sensibilidade da categoria. Não é o que a gente queria, nem o que os empresários queriam, mas a gente conseguiu ainda um pouco de ganho real", disse o presidente em exercício do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Primo.

Apesar de o acordo não ser o ideal para nenhuma das duas partes, Primo declarou que enxerga o resultado de hoje como avanço. "Faz parte do processo. Colocamos 'x' números de itens na pauta, mas é estratégico. Negociamos o que a gente queria negociar. Vale lembrar que essa compensação era de um ano, conseguimos reduzir para seis meses e, agora, 90 dias e continua a batalha pra tirar essas compensações".

Entre os tópicos da proposta, foram ajustados pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT-5), a contratação de todos os empregados que estão em jornada parcial, deverão ser contratados até, no máximo, 1º de julho. Além disso, o reajuste do salário passa para 4,28%, todas as horas extras serão pagas 50% em dinheiro e 50% em folga e o prazo de compensação de horas foi reduzido para o prazo de 90 dias. Segundo a desembargadora Débora Machado, todos os valores em reais, serão reajustados no Acordo Coletivo de Trabalho de 2022.

De acordo com Jorge Castro, representante dos empresários de ônibus de Salvador, no cenário antigo, antes da decisão judicial, o patronal compensava seis meses, todas as horas, exceto feriados. Agora, segundo a proposta da desembargadora, 50% das horas realizadas serão compensadas e os outros 50% pode ser pago durante o mês, no prazo máximo de 90 dias.

Segundo um dos dirigentes do Sindicato, vereador Tiago Ferreira (PT), o resultado da proposta fica na mão dos trabalhadores. "Lembrando que a assembleia é soberana e decisiva. Nós podemos sair daqui com a proposta, chegar lá e defender a proposta, mas quem vai definir se vai aceitar ou não são os trabalhadores", afirmou ao Portal A TARDE.

Castro, também conversou com a reportagem sobre o resultado da sessão. "Chegamos a um determinado ponto que a presidente do tribunal fez uma proposta. Então quando ela faz uma proposta, nós levamos muito em consideração. Vamos levar para a assembleia. Houve um aumento de 4,28%, que está muito acima da inflação. Vamos levar também a questão da compensação das horas extras. Pelo bom senso, estamos aceitando. Vamos debater lá para às 16h, para os empresários definirem se aceitam ou não a proposta".



Os dois principais entraves durante as negociações, nesta última semana, foram o reajuste de salário e a compensação de horas extras trabalhadas. Inicialmente, o sindicato havia pedido 9% de aumento, em uma segunda reunião, o patronal ofereceu 1,98% e terminou nesta manhã com 4,28%. Com relação a compensação de horas extras trabalhadas, o patronal se mostrava irredutível, o que também travou as negociações durante as últimas semanas.