Diretor da Codesal sobre chuvas: "Queremos que vidas sejam mantidas" | A TARDE

O diretor da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macedo, esteve na manhã desta terça-feira, 9, no programa Isso é Bahia, da A TARDE FM, onde falou dos impactos que tem sido causados pelas chuvas na cidade de Salvador nos últimos dias.

Somente na segunda-feira, mais de 400 ocorrências foram registradas pela Codesal. Entre as principais delas, está o desabamento de parte da estrutura de um prédio localizado no bairro dos Barris.

"Com a chuva que estamos vivenciando nos últimos dias, que já ultrapassou a média histórica de abril, que já é um mês chuvoso, o segundo mais chuvoso do calendário em Salvador... Tivemos apenas ontem 125mm, enquanto nos primeiros cinco dias do mês foram 315mm. A média histórica é 284,9mm. Então você imagina a quantidade de chuva que Salvador está recebendo. O solo encharcado gera uma apreensão, uma preocupação de modo que estamos atuando em regime de plantão para sanar essas questões", afirmou Sosthenes.

Com esses impactos, diversas famílias ficam desabrigadas e precisam ser realocadas pelos órgão competentes. O problema, entretanto, fica por conta da relutância que algumas pessoas em deixar suas casas.

"Todas as sirenes foram acionadas. Até ontem, eram 51 pessoas abrigadas e hoje chegamos a 120 pessoas abrigadas. Infelizmente, essa questão da resistência é uma verdade. Elas não querem perder aquele espaço que elas conquistaram com muito suor. Mas a gente tenta explicar que o bem maior não é a casa, e sim a nossa vida", disse o Diretor da Codesal.

Por fim, Sosthenes ainda deixou um apelo para a população que estão enfrenta esses transtornos causados pelas chuvas.

"A gente pretende com essa abordagem é mostrar que a chuva passa e não queremos que ninguém perca a sua vida. O solo já está extremamente encharcado, não são poucos dias de chuva intensa. Estamos com chuvas fortes e continuadas, então a atenção precisa ser maior ainda. Existem abrigos, não somente nas escolas, mas também da própria prefeitura. A chuva vai passar e queremos que as vidas sejam mantidas"