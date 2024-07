Dois anos após morte de Eloá Rastele, Justiça realiza 1ª audiência

O caso ocorreu em 19 de junho de 2022, na Avenida Mario Leal Ferreira, conhecida como Bonocô. Na época, a vítima tinha 11 anos de idade. Ela morreu um dia após o acidente - Foto: Reprodução

A primeira audiência judicial de instrução sobre a morte da menina Eloá Rastele de Oliveira, que foi atingida por um carro em Salvador, aconteceu nesta quinta-feira, 4, dois anos após o atropelamento.

O procedimento iniciou às 14h, no Fórum Criminal Teixeira de Freitas, no bairro de Sussuarana, em Salvaodor. Na audiência, as testemunhas foram ouvidas, seguindo o protocolo padrão. Não há ainda uma previsão de quando ocorrerá uma nova audiência ou quando a decisão sairá.

Apesar disso, o momento era muito aguardado por Valdenice Rastele, mãe de Eloá, que clama por justiça desde que perdeu a filha. Mesmo em meio a demora no processo, ela agora espera que o resultado seja favorável e a justiça seja feita.

Relembre

O caso ocorreu em 19 de junho de 2022, na Avenida Mario Leal Ferreira, conhecida como Bonocô. Na época, a vítima tinha 11 anos de idade. Ela morreu um dia após o acidente.

No dia do ocorrido, Eloá saiu de um culto religioso com um grupo de amigos e todos foram em direção a uma quadra de futebol que fica no canteiro central da Bonocô. Segundo testemunhas, o veículo estava em alta velocidade quando atingiu a garota, informação que não foi confirmada pela polícia.

O suspeito de atropelar Eloá Rastele foi identificado como Hector Antônio Brito Costa Puigbonet. Ele responde em liberdade por homicídio culposo no trânsito e omissão de socorro.