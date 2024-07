Dono de mercado em Salvador é sequestrado por homens encapuzados

Crime foi cometido na manhã desta sexta - Foto: Reprodução | Google Street View

O dono de um supermercado no bairro de Valéria, em Salvador, foi sequestrado na manhã desta quinta-feira, 28, por um grupo de homens encapuzados que invadiu o estabelecimento que fica na Rua Wenceslau Veiga, logo nas primeiras horas do dia.

O bando rendeu o proprietário do mercado Novo Varejo e o obrigou a entrar no veículo. Ele foi liberado no mesmo dia na Via Parafuso, em Camaçari, região metropolitana de Salvador.

Em nota, a Polícia Civil informou que "a Delegacia Especializada Antissequestro (DAS) investiga a extorsão mediante sequestro de um homem, proprietário de um mercado no bairro de Valéria, em Salvador. Ele foi sequestrado na quinta-feira (28) e liberado no mesmo dia. O caso foi encaminhado à unidade, que apura a autoria e as circunstâncias do crime".