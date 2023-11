Duas pessoas são resgatadas de escombros após desabamento na Calçada | A TARDE

O desabamento do teto do restaurante “Primos Bar”, na rua Elias de Nazaré, na Travessa Bom Gosto, no bairro da Calçada, deixou cinco pessoas feridas. O caso aconteceu no início da tarde desta quinta-feira, 23.

Três vítimas, sendo dois funcionários e um cliente, ficaram com escoriações pelo corpo e foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE), pela equipe do 12º BBM/Salvar. As outras duas foram resgatadas dos escombros e atendidas no local.

O Corpo de Bombeiros da Bahia informou que outra pessoa ficou ferida e foi levada para uma unidade de saúde pela equipe do Samu. Para a ocorrência, foram usadas cinco viaturas. A Codesal também foi acionada para verificar a condição da estrutura da edificação.

Causas

Em contato com o Portal A TARDE, Paulo Passos, arquiteto da Codesal, disse que o órgão, juntamente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), está tomando as medidas corretas. O profissional afirmou que a causa do desabamento “a princípio foi em função estrutural”, mas que o local ainda passará por uma perícia. No momento, os bombeiros da Defesa Civil e Transalvador estão no local.

Segundo o arquiteto, a demolição das partes remanescentes do restaurante será feita para evitar um novo desabamento e dar acesso ao prédio que fica ao lado. “A passagem lateral está isolada por causa das ações que a gente vai fazer agora”.

Veja vídeo do local





Defesa Civil e Transalvador estão no local Drica Planzo | Ag. A TARDE