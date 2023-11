Vídeo: teto de restaurante desaba e deixa feridos no bairro da Calçada | A TARDE

O teto de um restaurante que fica na Rua Elias de Nazaré, no bairro da Calçada, em Salvador, desabou no início da tarde desta quinta-feira, 23. Informações iniciais dão conta de que havia clientes no estabelecimento quando a parte de cima do imóvel caiu e deixou ao menos cinco pessoas feridas. Todas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Conforme apurações do Portal A TARDE, duas delas chegaram a ficar presas nos escombros antes de ser resgatadas. A reportagem recebeu um vídeo que mostra o local completamente destruído e a movimentação de pessoas tentando ajudar. O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados.

Vídeo:





Reprodução

Feridos

Três vítimas ficaram com escoriações pelo corpo e foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE), pela equipe do 12º BBM/Salvar. As outras duas foram resgatadas dos escombros e atendidas no local.

O Corpo de Bombeiros da Bahia informou que outra pessoa ficou ferida e foi levada para uma unidade de saúde pela equipe do Samu. Para a ocorrência, foram usadas cinco viaturas. A Codesal também foi acionada para verificar a condição da estrutura da edificação, que terá as partes remanescentes demolidas.