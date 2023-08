Em uma semana, número de mortes em confronto com PMs sobe para 25

Após a morte de cinco homens durante confronto com policiais militares, na madrugada desta sexta-feira, 4, no bairro Iapi, em Salvador, o número de mortes em troca de tiros entre grupos armados e PMs subiu para 25 em uma semana. No confronto, um homem ainda ficou ferido.

Depois de enfrentamentos entre suspeitos e policiais militares entre sexta-feira, 28, e quarta-feira, 2, a Bahia registrou 20 mortes. Os tiroteios aconteceram nas cidades de Salvador, Itatim e Camaçari.

Com o tiroteio que aconteceu na madrugada desta sexta, subiu para 10 o número de mortes apenas em Salvador. Quando se soma os casos em Itatim e Camaçari, a contagem chega a 25.

Camaçari

Sete homens suspeitos de fazer parte de uma facção criminosa morreram durante troca de tiros com PMs, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. O caso aconteceu na noite de sexta-feira, 28.

Segundo apuração do Portal A TARDE, os suspeitos faziam parte da mesma facção criminosa de Venicio Bacellar, conhecido como Fofão. Ex-integrante do Baralho do Crime da SSP, ele atualmente está custodiado em São Paulo.

Itatim

Ainda no domingo, 30, oito pessoas morreram depois de confronto com PMs, na comunidade conhecida como Morro do Tigre, zona rural de Itatim, centro-norte da Bahia. A Polícia Militar disse que recebeu a informação de diversos homens armados e encontraram grande quantidade de drogas na localidade. Guarnições da PM foram recebidas a tiros e houve revide.

Armas apreendidas

Subiu para 24 o número de armas apreendidas por equipes da Polícia Militar em confrontos no período de uma semana, depois da apreensão de quatro armas de fogo e um simulacro, encontrado por integrantes da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Liberdade), na madrugada desta sexta.

Armas apreendidas | Foto: Divulgação

Equipes faziam ronda na localidade conhecida como Campo do Milho, no bairro do Iapi, quando receberam informações de populares sobre um grupo de 15 homens armados, que realizavam disparos na região.

Segundo a SSP, os PMs foram recebidos a tiros pelo grupo. No confronto, um policial foi ferido no braço esquerdo.