Empregada morre após cair do 4º andar em poço de elevador na Pituba | A TARDE

Uma mulher de 29 anos, identificada como Juliane Lima Gonçalves, morreu na noite desta segunda-feira, 18, após cair em um poço de elevador no bairro da Pituba, em Salvador.

A vítima trabalhava como empregada doméstica e estava em seu primeiro dia de emprego. O prédio onde aconteceu o acidente é o edifício Rio Paraguassú, que fica na rua Vereador Maltez Leone.

Testemunhas relataram que Juliane deixava o apartamento onde trabalhava, no 4º andar do edifício, quando teria caído no poço.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram socorro à vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos.

A área foi isolada para a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realizar as investigações necessárias.