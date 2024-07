"Enfrentamento ao tráfico continua", diz Werner sobre maconha

Werner diz que apesar da legalização, combate ao tráfico continua - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A descriminalização do porte de maconha para uso pessoal foi um dos assuntos mais discutidos pelas autoridades nos últimos dias. Nesta quarta-feira, 26, o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, deu opinião sobre decisão.

Ele disse que, independente da medida, as forças policiais vão ter o tráfico de drogas com prioridade.

“Vamos esperar a finalização do julgamento do normativo para que possamos instruir as forças de segurança acerca da sua atuação a partir do normativo legal e judicial do Supremo Tribunal Federal (STF)”, disse.

“Independente disso, vamos continuar assim, o enfrentamento às facções criminosas, o enfrentamento ao tráfico de drogas, o enfrentamento às lideranças que violentam com crimes bárbaros a população do Estado”, finalizou.