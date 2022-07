Enquete A TARDE: 70% dos leitores desaprovam mudança no circuito

Tão amado pelo baiano e pelo brasileiro, o Carnaval passa por uma grande polêmica desde o início do mês de junho. A proposta de trocar um dos circuitos de Salvador, o Barra-Ondina (Circuito Dodô), pela orla da Boca do Rio divide opiniões dos populares, mas a grande maioria desaprova mudança.

Em enquete realizada pelo Portal A TARDE nas redes sociais, cerca de 70% dos leitores não querem que a folia aconteça em um novo bairro da capital.

No Instagram, em 24h, a enquete contabilizou 242 votos. Do total, 173 leitores, cerca de 71% dos votos, indicou não gostar da proposta. Já 69 pessoas disseram que trocar a Barra pela Boca do Rio no Carnaval é sim uma boa ideia, o que representa 29% dos votos.

No Twitter, as médias são semelhantes, porém com um percentual pouco maior para quem é favorável à mudança. No total, 78 pessoas votaram pela manutenção da maior evento de rua do mundo na orla da Barra, o que representa 68,4% dos votos. Outras 36 pessoas indicaram que um novo circuito na Boca do Rio agrada, sendo 31,6% dos votos.

Uma reunião realizada nesta terça-feira, 26, com entidades envolvidas com o evento, apontou um "consenso" para que não haja nenhuma decisão, favorável ou não à mudança, já para o Carnaval de 2023. Justificativa é de que após dois anos, a festa não pode sofrer maiores danos nesse retorno.



