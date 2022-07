Entidades divergem sobre realização do Carnaval 2023 na Boca do Rio

Criado há mais de 30 anos como uma alternativa para desafogar o até então lotado Carnaval do Campo Grande, o circuito Barra-Ondina pode ser transferido para outro trecho da orla, na Boca do Rio. Mas não para 2023. Pelo menos é o que defende Joaquim Nery, presidente do COMCAR (Conselho Municipal do Carnaval).

Em reunião realizada nesta terça-feira, com participação de 27 dos 32 conselheiros, ele disse que “houve consenso” para que o local não seja alterado já no próximo ano.

“Não é oportuno que se faça nenhum movimento para 2023. A gente está há dois anos sem ter Carnaval, e não poderíamos pôr em risco esse Carnaval da retomada”, afirmou.

Como órgão consultivo, o COMCAR apenas sugere propostas, que podem ser ou não acatadas pela Prefeitura de Salvador. Segundo Nery, uma comissão está elaborando um estudo sobre a viabilidade da mudança, a ser apresentado à Prefeitura no próximo mês.

“Você tem mais espaço [na Boca do rio] para que se possa ter um desfile mais organizado, mais ordenado, esse é o principal aspecto positivo. Negativo é você fugir de uma tradição, existe toda uma cultura, um costume. E a gente pode estar fazendo uma mudança com certa dificuldade de absorção por parte da população. Hoje, eu acho uma temeridade a gente sair da Barra”, explicou.

Presente à reunião do COMCAR, como parte integrante do órgão, o presidente da Saltur, que faz a gestão do turismo na capital baiana, Issac Edington, negou o consenso apontado por Nery para rejeitar a proposta já para 2023.

“O consenso da grande maioria é que se continuem os estudos e que isso seja entregue ao prefeito Bruno Reis até final de agosto para que se possa tomar uma decisão. Não se discutiu sobre o Carnaval de 2024. Tudo gira em torno do Carnaval para 2023”, explica.

Issac Edington afirmou ainda que a proposta partiu do COMCAR e foi bem recebida pela Prefeitura.

“A ideia não é abandonar o Carnaval da Barra. Ao contrário, é fortalecer o Carnaval da Barra, adequado ao padrão daquele espaço. Já existe manifestações que dão muito certo na Barra, o circuito Sério Bezerra, as bandas de fanfarras, de ser um Carnaval mais intimista”, completou.