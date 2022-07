Projeto de mudança de circuito no Carnaval é discutido em assembleia

Durante assembleia extraordinária realizada nesta terça-feira, 26, o Conselho Municipal do Carnaval de Salvador (Comcar) decidiu pela elaboração de um projeto técnico para alinhar a mudança do circuito Barra-Ondina para a Boca do Rio no Carnaval de 2023.

Segundo o presidente do Comcar, Joaquim Nery, a mesa diretora do órgão, ao lado de técnicos da Saltur, Polícia Militar e outros órgãos municipais, discutirão a proposta, que deve ser apresentada para a Prefeitura ao fim de agosto.

"Colocamos hoje na reunião a deadline para que esse projeto seja apresentado e para que o prefeito, de forma embasada, possa tomar uma decisão se o Carnaval continua na barra ou não", afirmou Joaquim Nery, presidente do Comcar.

>>> Leia Mais: Proposta para carnaval na Boca do Rio deve ser apresentada em agosto

De acordo com o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, as entidades que organizam o evento estão trabalhando e investindo para fazer "o melhor projeto possível" para que uma possível mudança já possa ser realizada.

A vice-presidente do Comcar, Márcia Mamede, afirmou que o projeto está apenas em fase de estudo e investigação e que o Comcar, por não ser uma instância deliberativa, não poderá definir nada, cabendo ao executivo, no papel da Prefeitura, dar o sinal verde para a viabilização da festa já no ano que vem.

"Estamos com uma equipe analisando o projeto, que está em análise para o Carnaval de 2023. Não temos muito o que acrescentar nesse momento. Estamos apenas na etapa do estudo de um grande projeto e ainda não tem nada decidido. É um projeto muito completo, que está sendo feito a 20 mãos e iremos ouvir todas as entidades envolvidas na organização da folia", pontuou.

Ao ser questionada sobre a viabilidade da mudança do circuito, ao passo de que a revitalização da Orla e da área planejada para receber a festa não está próxima de ser finalizada, Mamede afirmou que caberá à Prefeitura tomar a decisão após receber o projeto no fim de agosto.