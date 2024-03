Entenda projeto de vagão exclusivo para mulheres no metrô de Salvador | A TARDE

A vereadora Marta Rodrigues (PT), presidente da Comissão de Direitos Humanos e de Defesa da Democracia Makota Valdina, apresentou nesta sexta-feira, 8, o Projeto de Lei (nº 41/2024) que cria vagões exclusivos para mulheres no sistema metroviário de Salvador.

Pelo projeto, os espaços seriam usados pelo público feminino nos chamados horários de pico, que é definido pelo texto de 6h às 9h e das 17h às 20h. Caso a iniciativa seja aprovada, o número de vagões exclusivos fica na responsabilidade da concessionária que administra o Metrô da capital baiana, a CCR Metrô Bahia, conforme o fluxo de passageiros.

Segundo Marta Rodrigues, a matéria segue as experiências do chamado “vagão rosa”, já instalados em cidade como Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Recife. Ela destaca que, cotidianamente, mulheres são assediadas dentro do transporte público, no entanto, muitas delas ficam constrangidas para realizar a denúncia.

“É corriqueiro, volta e meia sabemos de casos de assédio, de violência contra a mulher por homens em transporte público. Uma cultura machista e criminosa que não podemos compactuar. E se nos cabe essas possibilidades, temos que acatá-las. O sentido desse projeto é contribuir para o combate e prevenção ao assédio e violência contra mulheres, coibindo, sobretudo, as ações de importunação sexual já registradas no sistema metroviário de Salvador”, acrescenta.

Ainda não existe previsão para a votação do projeto na Câmara Municipal de Salvador (CMS).