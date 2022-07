Envolvido em ataque à nutricionista tem prisão decretada

A Justiça expediu um mandado de prisão contra o segundo envolvido na tentativa de latrocínio à nutricionista Esperança Cedraz Brandão, de 37 anos, na última sexta-feira, 22. As informações são da Polícia Civil.

Um homem, que teria ligação com o primeiro suspeito - preso no dia do crime -, foi localizado e conduzido à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde foi ouvido e liberado por não ter tido relação com o caso.

O primeiro suspeito foi encontrado pelos policiais na região do bairro do Barbalho, sem a arma do crime. Ele chegou a trocar a roupa que estava vestido para tentar despistar os agentes, mas foi detido e conduzido para a DRFRV. A Polícia Civil segue em busca do comparsa, que agora é considerado foragido.

A vítima, que apresenta boa evolução em seu quadro de saúde, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Izabel na tarde de segunda-feira, 25. Conforme seu marido, Marlos Carvalho, ela foi transferida para um quarto e se recupera bem.

O Hospital Santa Izabel informou que a nutricionista está em processo de evolução clínica e seu quadro de saúde é considerado estável.

Crime

Esperança Cedraz foi surpreendida por dois homens armados e baleada dentro do próprio carro em uma tentativa de assalto quando chegava para trabalhar no Hospital Santa Izabel, em Nazaré.

Ela foi socorrida, consciente, por uma ambulância da própria unidade de saúde. A nutricionista passou por cirurgias e precisou de doação de sangue.