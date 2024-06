Envolvidos em latrocínio nas Americanas morrem em confronto com a PM | A TARDE

Dois homens, que não tiveram suas identidades reveladas, morreram em troca de tiros com as equipes da Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira, 7, no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a dupla é apontada como responsável pela morte de José Salvador Calixto Almeida, de 70 anos. O idoso foi vítima de um latrocínio no último dia 22 de março, em frente a um estabelecimento das Lojas Americanas, na Avenida Caminho de Areia.

Na ocasião, a vítima teria ido na loja para comprar chocolates para os netos quando foi abordado por três homens armados que anunciaram assalto. José Salvador resistiu a ação e foi baleado pelos criminosos, morrendo ainda no local.

Policial também foi baleado durante a troca de tiros | Foto: Divulgação | SSP-BA

A ação policial desta sexta ocorreu em cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão expedidos pela 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador. Os indivíduos teriam atirado contra as equipes, que revidaram e atingiram os suspeitos. Eles foram socorridos ao Hospital Ernesto Simões Filho, mas não resistiram, segundo a SSP.

Durante o confronto, um dos policiais foi atingido de raspão na cabeça, mas passa bem.

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Salvador, em endereços vinculados aos investigados. Diligências continuarão sendo realizadas para localizar o terceiro envolvido na morte.

