Espada 'descontrolada' invade casa durante guerra em Periperi; assista

Guerras de espada são proibidas no estado há aproximadamente sete anos - Foto: Reprodução | TV Bahia

Uma situação assustou moradores do bairro de Periperi, no Subúrbio de Salvador, na noite desta última sexta-feira, 28. Durante as tradicionais, porém ilegais 'guerras de espadas', uma casa foi invadida pelo fogo de artifício.

Normalmente, durante estes eventos, moradores costumam colocar proteções feitas com papelões e tapumes nos portões e janelas para evitar tragédias do tipo, mas mesmo assim a moradora da região teve a casa invadida por um destes objetos.

As 'espadas' são uma espécie de 'buscapés' mais potentes, feitas a partir de bambu, pólvora e limalha de ferro. As guerras são proibidas no estado há aproximadamente sete anos, com pena podendo chegar a até seis anos

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a moradora indignada com a situação após ter sido acordada com o objeto quebrando sua janela e indo parar em cima da cama onde ela estava.

Assista: