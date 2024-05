Especialistas falam sobre governança nos setores público e privado | A TARDE

Nesta quinta-feira, 16, acontece o Meeting Práticas Sustentáveis na Sala A TARDE, espaço com curadoria do Anota Bahia, que integra o II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, no Wish Hotel da Bahia, em Salvador. Na ocasião, com mediação de Armando Avena especialistas debateram sobre ESG no painel “Governança nos setores público e privado”.

Iniciando as palestras, o investidor, educador financeiro e sócio da ACT Investimentos, Diego Santana, abordou as práticas de governança nos fundos de investimentos, a evidenciando como um pilar importante para a indústria financeira. Durante sua fala, ele apresentou uma pesquisa da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), expondo que a grande maioria dos respondentes levam em consideração na análise de investimento fatores como: ética; transparência; políticas e relações de trabalho; privacidade e segurança de dados; independência do conselho; e remuneração do conselho de administração.

Em seguida, falou sobre o “Novo Mercado”, um segmento da B3 (Bolsa brasileira) que agrega as melhores empresas a partir de critérios de transparência, desempenho financeiro e maior proteção aos acionistas e investidores, sendo assim, o nível mais alto de governança corporativa do mercado de capitais no Brasil. Além disso, apresentou o IGC-NM (Índice de Governança Corporativa), que indica o desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas que apresentem bons níveis de governança corporativa. Segundo Diego, os fundos e índices de sustentabilidade performaram melhor que os pares, mostrando que as empresas que estão olhando para o ESG são, de alguma forma, mais resilientes que seus pares de mercados.

Já a advogada e especialista em integridade e governança corporativa, Roberta Carneiro, falou sobre a governança nas empresas estatais, que segundo ela, estão entre as maiores do mundo, com um papel potencialmente importante a desempenhar no crescimento e desenvolvimento econômico.

Durante sua participação, ela ressaltou a importância da Lei das Estatais mostrando que, a partir dela, o meio apresentou melhora na profissionalização da atuação do comitê de auditoria estatuário, crescimento da proporção de conselheiros independentes e a adoção de processos formais de avaliação de desempenho dos conselheiros de administração. Além disso, ela apresentou debateu acerca de dados do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), mostrando que após a implementação da lei, o número das estatais que publicam seus relatórios integrados e seus relatórios de sustentabilidade aumentou significativamente.

Por sua vez, a comunicadora e especialista em ESG e impacto social, Leana Mattei, discorreu sobre “Greenwashing e ESG”. Com isso, ela explica que Greenwashing são práticas de marketing enganosas, através das quais se tenta projetar uma imagem ambientalmente responsável ou sustentável a partir de um discurso descolado da prática real. Diante disso, a especialista concedeu dicas de como identificar essas práticas, que por muitas vezes utilizam de alegações vagas ou não comprovadas, uso de linguagem promocional e falta de certificações e métricas.

Na sequência, Leana explica que se pode evitar o Greenwashing através da clareza, ao não exagerar ou distorcer a comunicação para induzir um certo entendimento; transparência ao comunicar sobre as práticas ambientais, inclusive comunicando falhas e oportunidades de melhorias; compromissos reais, traçando metas objetivas e desenvolvendo planos para atingi-las; e certificações e seles de fontes reconhecidas e com credibilidade, ajudando a dar mais valor às praticas e construir confiança com os stakeholders.

A “Sala A TARDE” foi pensada para ser um espaço essencial do evento, onde as maiores autoridades dos assuntos abordados poderão trocar ideias e experiências, além de apresentar soluções e cases para um seleto e exclusivo grupo de convidados, entre empresários e políticos. O espaço leva a co-realização e curadoria do Anota Bahia, parceiro do Grupo A TARDE em eventos especiais e contará com uma cobertura intensa em todas as plataformas dos veículos.

