"Estava em aniversário de família", diz pai de executado na Baixa Fria | A TARDE

O pai de Wallace Conceição dos Santos revelou que o filho estava em uma festa de família no momento em que foi assassinado, na madrugada desta quarta-feira, 3, na região da Baixa Fria, no bairro da Boca do Rio, em Salvador.

Ao Informe Baiano, o idoso lamentou o falecimento de Wallace, que não tinha envolvimento com o tráfico de drogas, e clamou por mais segurança na localidade onde eles vivem.

“Segurança? Nós não temos! Meu filho estava em um aniversário de família e chegou uns caras de carro, parou na rua e meteu bala [...] Alvejou três pessoas. Uma foi baleada e está em casa, e os outros dois faleceram. Quando vão parar com isso? Um bairro desse grande e falta segurança. É muito triste”, lamentou.

Na ocasião, seis integrantes de uma facção rival invadiram a comunidade conhecida como Baixa Fria e deram vários tiros.



Joseilson Jesus dos Santos, de 40 anos, foi outro que morreu na ação. Ele também não tinha envolvimento e trabalhava como pedreiro. As vítimas foram socorridas por populares a uma unidade de saúde, mas não resistiram.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o duplo homicídio, como informou a Polícia Civil.