Estrangeiro que atacou taxista segue sendo procurado pela polícia | A TARDE

A polícia segue em busca do norte-americano suspeito de esfaquear um taxista e a própria companheira, na manhã deste domingo, 10, em Salvador. Identificado como Zachary Mikaya, o suspeito, que já havia sido preso em março deste ano, fugiu logo após ferir duas pessoas.

Primeiro, ele golpeou a companheira na Rua Afonso Celso, na Barra. Em seguida, esfaqueou um taxista na Av. Princesa Leopoldina, na Graça.

As duas vítimas estão internadas no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. Informações obtidas pelo Grupo A Tarde dão conta de que o taxista - atingido na região do pescoço e braço - vai precisar passar por procedimento cirúrgico.