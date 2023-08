Exclusivo! Bandidos levaram R$ 500 mil de empresário morto em Salvador

R$ 500 mil. Esse foi o valor levado por criminosos de um cofre que pertencia ao empresário Luiz Fabiano Gomes de Oliveira, de 50 anos, executado no dia 10 de agosto, dentro de um veículo de luxo, na Avenida Tancredo Neves, centro financeiro de Salvador.

As informações foram passadas, com exclusividade, para o Portal A TARDE por uma fonte ligada à família da vítima. "Na terça-feira, invadiram um dos imóveis dele e levaram tudo o que tinha no cofre. Documentos de imóveis, pessoais e da família. Em dinheiro, estima-se que tenham levado algo em torno de R$ 500 mil", disse a fonte que prefere ter a identidade preservada.

O apartamento está localizado dentro de um edifício residencial na avenida Manoel Dias da Silva, na Pituba, em Salvador. "O imóvel estava fechado. Foi alguém que tinha conhecimento desse cofre. O cofre foi aberto, possivelmente com a senha. Não foi arrombado", afirmou.

A invasão do apartamento, furto do dinheiro e dos documentos foram registrados na 16ª Delegacia Territorial, na Pituba, que está responsável pela investigação. O prédio conta com circuito interno de videomonitoramento que podem ajudar na identificação dos responsáveis pelo crime. A fonte acredita que o crime tem relação com o assassinato de Luiz Fabiano. "Estamos aguardando que a 16ª delegacia possa solicitar essas imagens".

Luiz Fabiano foi executado dentro do carro que dirigia, ao lado da namorada, na Avenida Tancredo Neves. O crime aconteceu na tarde do dia 10 de agosto e, apesar de socorrido, ele não resistiu aos ferimentos.

O crime aconteceu por volta das 13h20, quando a vítima, que dirigia um Audi Preto, parou em uma faixa de pedestres por causa do semáforo. Em um vídeo que foi divulgado nas redes sociais, é possível ver um motociclista, que levava uma 'bag' como se fosse entregador por aplicativo, parar ao lado do veículo e disparar várias vezes.

O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia acredita na participação de outras pessoas no assassinato. Luiz Fabiano respondia na Justiça acusações de crimes como extorsão, ameaça e violência doméstica.