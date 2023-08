Homem que executou empresário na Av. Tancredo Neves é identificado

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informou neste sábado, 12, que conseguiu identificar o motociclista que parou ao lado do carro e executou o empresário Luiz Fabiano Gomes de Oliveira, de 50 anos. A identificação foi possível graças as câmeras de segurança instaladas na avenida Tancredo Neves, onde o crime foi registrado na quinta-feira,10.

Leia mais: Saiba quem é empresário executado na Av. Tancredo Neves

O corpo de Luiz Fabiano foi sepultado na manhã deste sábado, 12, em Alagoinhas, no interior do Estado. Embora o vídeo em que o Portal A TARDE teve acesso mostre apenas um homem na cena do crime, a polícia investiga a participação de outras pessoas no assassinato.

O principal suspeito de executar o empresário aparece em câmeras de monitoramento fugindo pela avenida após a motocicleta utilizada no crime apresentar problema mecânico. Ele abandona o veículo e foge a pé. No caminho, testemunhas afirmam que o criminoso deixa pelo caminho a bag que usou para se disfarçar como entregador, além da jaqueta e calça de motoboy. A polícia não revelou as identidades dos suspeitos para não atrapalhar as investigações, mas "a qualquer momento eles podem ser presos", garante uma fonte.

Luiz Fabiano Gomes de Oliveira foi executado quando dirigia o carro avaliado em R$ 700 mil. A noiva dele testemunhou o crime. Ele era empresário e natural da cidade Alagoinhas, no interior da Bahia, e tinha várias empresas em seu nome. Uma delas foi aberta com capital de R$ 1 milhão.

Em 2015, Luiz Fabiano foi alvo de uma operação conjunta das polícias Civil e Militar, na cidade de Alagoinhas, onde foram encontrados mais de R$ 3 milhões em cheques pré-datados em seu poder. Ele tinha mandado de prisão expedido pela Justiça e chegou a ser preso.

Segundo as informações, o empresário emprestava dinheiro a juros e um comparsa ficava responsável pela cobrança da dívida, mediante ameaças e intimidações às vítimas que não quitassem o que deviam.

Luiz Fabiano também chegou a ser investigado em um inquérito policial que apurava a morte do agente da Transalvador, o Jailton Pereira do Nascimento, de 53 anos, na Avenida Paralela. O caso aconteceu em abril do ano passado. Porém, segundo a advogado de Luiz Fabiano, ele deixou de fazer parte das investigações após comprovar que não estava na direção do veículo que pertencia a ele.