Noiva de homem executado na Av. Tancredo Neves é ouvida pela Polícia

A noiva do empresário Luiz Fabiano Gomes de Oliveira, de 50 anos, executado a tiros no início da tarde de quinta-feira, 10, na região da Avenida Tancredo Neves, em Salvador, já prestou depoimento à polícia. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pelo advogado da vítima, Jonas Benício. Além dela, familiares também já foram ouvidos pela delegada.

A noiva estava com o companheiro dentro do veículo, um Audi preto, avaliado em cerca de R$ 700 mil, quando ele foi morto a tiros por um homem em uma motocicleta. Imagens enviadas ao Portal A TARDE mostram o desespero dela após ver o noivo ferido. A mulher chegou a invadir a entrada do Hospital da Bahia quando tentava socorrer o companheiro.

Umas das suspeitas é de que o crime possa ter relação com processos que o empresário se envolveu. Em 2015, Luiz Fabiano foi alvo de uma operação conjunta das polícias Civil e Militar, na cidade de Alagoinhas, onde foram encontrados mais de R$ 3 milhões em cheques pré-datados em seu poder. Ele tinha mandado de prisão expedido pela Justiça e chegou a ser preso.

"A família [da vítima] foi ouvida ontem, a companheira dele também. Mas não sabemos ainda a linha de investigação adotada pela Polícia. A delegada não deixou isso claro. Se abriram várias linhas de investigações. Ouviu muitas pessoas ontem para chegar até a autoria, mas não podemos confirmar que se trata de um crime relacionado ao processo de 2015 ou mesmo qualquer outro tipo de processo", salientou Benício.

Além do caso de 2015, em abril do ano passado, Luiz Fabiano chegou a ser investigado por um acidente de trânsito que terminou na morte do agente da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), Jailton Pereira do Nascimento, de 53 anos, na Avenida Paralela.

"Eu o acompanhei no Inquérito ainda consta lá na delegacia da Boca do Rio. O Fabiano foi ouvido e liberado porque ficou provado que ele não estava na direção do veículo, apesar do veículo ser propriedade dele. Mas ele não estava conduzindo o veículo. O condutor se apresentou e está respondendo pelo homicídio culposo", disse o advogado.

Em nota, a Polícia Civil informou que caso é apurado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico). Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas, a fim de que auxiliem na identificação dos suspeitos de envolvimento no crime.

A família aguarda a liberação do corpo no Instituto Médico Legal (IML), em Salvador, para levar para a cidade de Alagoinhas, onde o sepultamento deve acontecer ainda no sábado, 12.