Saiba quem é empresário executado na Av. Tancredo Neves

O homem que foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira, 10, na Avenida Tancredo Neves, em Salvador, foi identificado como Luiz Fabiano Gomes de Oliveira, de 50 anos. Ele era empresário e natural da cidade Alagoinhas, no interior da Bahia.

Em 2015, Luiz Fabiano foi alvo de uma operação conjunta das polícias Civil e Militar, na cidade de Alagoinhas, onde foram encontrados mais de R$ 3 milhões em cheques pré-datados em seu poder. Ele tinha mandado de prisão expedido pela Justiça e chegou a ser preso.

Segundo as informaões, o suspeito emprestava dinheiro a juros e um comparsa ficava responsável pela cobrança da dívida, mediante ameaças e intimidações às vítimas que não quitassem o que deviam.

Luiz Fabiano também chegou a ser investigado em um inquérito policial que apurava a morte do agente da Transalvador, o Jailton Pereira do Nascimento, de 53 anos, na Avenida Paralela. O caso aconteceu em abril do ano passado. Porém, segundo a advogado de Luiz Fabiano, ele deixou de fazer parte das investigações após comprar que não estava na direção do veículo que pertencia a ele.

Acompanhado de uma mulher, Luiz foi executado após deixar um cartório na região. Eles estavam dentro de um veículo de luxo quando foram surpreendidos pelo autor dos disparos, que estava disfarçado de entregador de aplicativo.

O suspeito fugiu deixando a roupa de motoboy usada no atentado para trás, no meio da pista, junto com a moto usada na ação. Um vídeo recebido pelo Portal A TARDE mostra o desespero da mulher que acompanhava Luís.

Segundo as primeiras informações, a vítima chegou a ser socorrida para o Hospital da Bahia, na Av. Magalhães Neto, mas não resistiu aos ferimentos.