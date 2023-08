Vídeo mostra desespero de mulher após execução na Av. Tancredo Neves

Um vídeo recebido pelo Portal A TARDE mostra o desespero da mulher que acompanhava o homem morto por disparos de arma de fogo, em ataque que aconteceu na tarde desta quinta-feira, 10, na Avenida Tancredo Neves, em Salvador.

Os dois estavam deixando um cartório na região, dentro de um veículo de luxo, quando foram surpreendidos pelo autor dos disparos, que estava disfarçado de entregador de aplicativo. Ele fugiu deixando a roupa de motoboy usada no atentado para trás, no meio da pista, junto com a moto usada na ação.

"Ai meu Deus! Me ajuda, por favor!", grita a mulher, ainda em estado de choque, com o companheiro até então ferido dentro do automóvel. Ela ainda levou a vítima até o Hospital da Bahia, mas o homem não resistiu aos ferimentos.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a morte do homem, que não teve a identificação confirmada pelo órgão.

"Segundo informações ainda preliminares, dois homens em uma moto preta se aproximaram do veículo da vítima e um deles realizou os disparos. O Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc/DHPP) foi acionado e realizou as primeiras diligências de apuração do caso, que será encaminhado à 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico). Imagens de câmeras de segurança da região serão analisadas, a fim de que auxiliem na identificação dos suspeitos de envolvimento no crime", diz a Polícia Civil, em nota.



Reprodução