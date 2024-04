Executado em Piatã já foi preso por ser segurança de traficante no Rio | A TARDE

O cantor de trap que foi executado com mais de 10 tiros, na tarde de quarta-feira, 20, no bairro de Piatã, em Salvador, já foi preso no Rio de Janeiro sob a suspeita de ser ex-segurança de um líder de facção criminosa no estado. O caso aconteceu em maio de 2020.



Na ocasião, Wesley Lefundes Santos, conhecido na época como Baiano, estava em uma festa privativa quando foi surpreendido por PMs da Superintendência de Inteligência e Análise da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (SIA/CPP).

A ação ainda resultou na prisão de mais dois homens, Tales Juan Costa dos Santos, o Talibã, Lucas Ferreira, o Capetinha, todos ligados ao chefe do tráfico de drogas da Rocinha, Rogério Avelino Silva, o Rogério 157. O trio era apontado como ex-segurança do criminoso.

Além da prisão de 2020, Baiano também já havia sido preso anteriormente, em 2018, pela Polícia Federal.

A 1ª Delegacia de Homicídios (DH/ BTS) investiga o caso.

Caso

Wesley Lefundes Santos, de 27 anos, conversava com um motociclista no passeio quando um carro surge e os criminosos disparam de dentro do veículo. [Veja vídeo da execução]

Conforme informações que constam no boletim de ocorrência, os suspeitos chegaram em um veículo, atiraram contra Wesley e depois fugiram. O homem foi socorrido por uma unidade do SAMU, mas não resistiu. O crime foi cometido na Rua Desembargador João Azevedo Cavalcante , em Jardim Placaford.