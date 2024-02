Expresso Salvador inicia operações no Carnaval; saiba detalhes | A TARDE

O Expresso Salvador iniciou as operações nesta quinta-feira, 8, facilitando o deslocamento de foliões. A iniciativa aparece como opção de transporte para quem busca se locomover com mais comodidade nos circuitos do Carnaval.

A Secretaria de Mobilidade (Semob) estima aumentar em 40% o número de usuários do Expresso Salvador durante o Carnaval 2024.



“Isso tem sido demonstrado pelos números que vêm crescendo ano a ano em razão de uma melhor prestação de serviço e de um cuidado que a Prefeitura vem tendo em proporcionar para a população formas seguras de chegar na festa”, disse Fabrizzio Muller, titular da Semob.



No ano passado, durante os seis dias de festa, cerca de 120 mil pessoas utilizaram o sistema que disponibiliza linhas expressas para os circuitos Dodô (Barra/Ondina) e Osmar (Centro), com pontos de embarque nos shoppings Salvador, Norte e Paralela.

Com valor de R$18 por trecho (ida ou volta), os ônibus partem com intervalos de saída a cada 20 minutos. Os veículos possuem ar-condicionado e são 100% adaptados.

Quem optar por ir de carro até um dos shoppings de partida terá o estacionamento incluso no valor do bilhete.

A novidade do sistema este ano é que os usuários poderão utilizar o aparelho celular para embarcar nos coletivos. No aplicativo KIM é possível comprar a passagem e gerar um QR Code, que é lido pelo validador do ônibus ao ingressar no veículo. Os passageiros também podem comprar créditos em postos fixos montados nos shoppings.



Em 2023, o sistema QR Code foi implementado no formato de teste para alguns usuários e, neste Carnaval, a alternativa foi ampliada para todo o público que desejar ir para a folia através do modal.

Para quem escolher fazer uso do cartão físico, há opção de validar cartões utilizados em anos anteriores, bastando recarrega-lo através do aplicativo ou nos postos do Expresso Salvador. A recomendação é de que a compra seja feita antecipadamente, para evitar filas e gerar mais comodidade aos foliões.