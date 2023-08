Falsos policiais são presos após tentar extorquir comerciantes

Dois homens suspeitos de se passar por policiais civis para extorquir comerciantes do Centro de Salvador foram presos na noite de terça-feira, 25. Segundo das informações da Polícia Civil, a verdadeira, os falsos agentes, de 37 e 46 anos, foram autuados em flagrante por extorsão mediante sequestro. Eles usavam os disfarce para exigir dinheiro dos comerciantes.

As investigações apontaram que a dupla invadiu um estabelecimento comercial fingindo estar em uma operação, de maneira agressiva, violenta e não condizente com o trabalho policial. Os criminosos levaram um homem do local, restringindo sua liberdade, e chegaram a exigir que fossem feitas transferências bancárias – o que não aconteceu.

Com os suspeitos, foram localizados documentos falsos, tais como distintivos que imitavam os da Polícia Civil, e aparelhos celulares. Todo o material foi apreendido e será submetido a perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Conforme a corporação, as apurações continuam para identificar comparsas da dupla. Os dois homens passaram por exames de lesões corporais, foram custodiados e estão à disposição do Poder Judiciário.

A captura foi realizada por Equipes da 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris) e do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc).