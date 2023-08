Família protesta e fecha trânsito por morte de vidraceiro em Salvador

Familiares do vidraceiro Carlos Henrique Soares dos Santos voltaram a protestar por sua morte após ser baleado e morto durante uma operação policial, no bairro da Engomadeira, em Salvador, em junho deste ano. A manifestação desta terça-feira, 8, teve início no final da manhã, na Estrada das Barreiras, região do Cabula, e causa transtornos ao trânsito.

Carlos Henrique completaria 48 anos nesta terça se ainda estivesse vivo. Na data do seu aniversário, os familiares decidiram relembrar o crime e cobrar uma punição para os envolvidos no caso.

O vidraceiro foi baleado e morto no dia 8 de junho, quando foi atingido por disparos durante uma operação policial na Engomadeira. Segundo a Polícia Militar, Carlos Henrique foi encontrado ferido após uma troca de tiros entre os agentes e os criminosos. "Policiais da 23ª CIPM, em rondas pela Engomadeira, ao passarem pela Rua Senhor do Bonfim, foram alvo de disparos de arma de fogo. Houve o revide. Após o confronto, os agressores fugiram e, posteriormente, foi encontrado um homem ferido. Ele foi socorrido pela guarnição para uma unidade hospitalar, mas não resistiu", disse a PM por meio de nota.

No entanto, os familiares da vítima relataram que não houve confronto e que os tiros foram efetuados pelos militares que perseguiam suspeitos no local. Um dos parentes ainda disse que, antes de ser baleado, Carlos Henrique ergueu os braços para mostrar que era um morador do bairro e não tinha arma.

Na época, a Polícia Civil informou que guias periciais e de remoção do corpo foram expedidas e que as circunstâncias da morte serão investigadas.