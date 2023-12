Familiares e amigo de jovem morto a tiros em Itapuã fazem protesto | A TARDE

Familiares e amigos do jovem de Iago Justiniano dos Santos, jovem de 18 anos que foi morto a tiros no bairro de Itapuã, em Salvador, fizeram uma caminhada neste domingo, 3, e pediram justiça para o crime.

Ele foi assassinado na madrugada da última segunda-feira (27). Ele estava com quatro amigos em um carro e voltava de um evento no Alto do Coqueirinho, quando o veículo foi alvo de disparos de arma de fogo, na Avenida Dorival Caymmi. Apenas Iago foi atingido.

Vestido de branco, o grupo se reuniu na rua Antônio das Neves, no bairro Jardim das Margaridas, onde a vítima morava. Com balões e cartazes, eles entoaram louvores que Iago apreciava, acompanhados por um carro de som.



"Eu preciso saber quem tirou a vida de meu filho. Ele era uma pessoa do bem, correta, não merecia isso. Quem cometeu esse crime, que pague pelo que fez", disse Rosangela Justiniano dos Santos, mãe de Iago, que ficou muito emocionada e precisou ser amparada durante o ato.

Os vizinhos aderiram à manifestação e colocaram bandeiras e tecidos brancas nas portas e janelas, para pedir paz. Em alguns muros, foram escritos o nome e o apelido de Iago, "Foguinho", como forma de homenageá-lo. Na comunidade, ele era visto como uma pessoa querida, alegre, que gostava de dançar e jogar futebol.

Até o momento, ninguém foi preso.