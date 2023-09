Famílias chegam cedo para desfile de 7 de Setembro em Salvador

Em clima de festa, diversas famílias acordaram cedo nesta quinta-feira, 7, para registrar presença nos tradicionais desfiles de 7 de Setembro, que neste ano marca as comemorações aos 201 anos da Independência do Brasil.

O desfile, que teve início às 9h da manhã, levou expectativa para muitas famílias, que levaram crianças fantasiadas para acompanhar as apresentações. Elis, de Candeias, não perdeu a oportunidade de comparecer com as duas filhas vestidas de militar. Elas foram assistir a participação do pai, que é veterano e participa do percurso.

"Não poderia ficar de fora dessa oportunidade maravilhosa de prestigiar nosso desfile aqui de Salvador. Juntamente com o pai, trouxemos as duas (filhas) para prestigiar esse momento também", disse a Elis, que revelou também que uma das meninas gostaria de participar do desfile. "Ela queria acompanhar, mas ele (pai) disse que o percurso é longo e ela não iria aguentar", completou.

Além de ser uma tradição que chama atenção da sociedade em geral, o desfile também é uma oportunidade para o público infantil de se divertir com a passagem dos militares. "As expectativas são as melhores possíveis. É o sonho dele ser polícia", disse Sandra, que levou o filho Arthur Miguel fantasiado de policial militar.

Depois de desfilar muito no 7 de Setembro, Ivone, de 77 anos, não perdeu a oportunidade de levar os netos para acompanhar a celebração. Ao Portal A TARDE, a idosa revelou que sente falta dos anos anteriores e destacou a expectativa para o evento. "Tenho muita saudade daquela época. Hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado. Eu espero que seja maravilhoso", pontuou.

Sob a responsabilidade da Marinha do Brasil, o desfile conta com a participação de cerca de 4 mil militares e de 2.800 civis. Viaturas das instituições também participam do evento.