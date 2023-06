Famoso ex-traficante de Salvador, Ravengar morre aos 70 anos

Um dos traficantes mais famosos de Salvador, Raimundo Alves de Souza, conhecido popularmente por "Ravengar", morreu nesta quinta-feira, 8, aos 70 anos, após não resistir as consequências da diabetes.

Recentemente, Ravengar ficou internado por cerca duas semanas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Ernesto Simões Filho e chegou a sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral), além de ter uma perna amputada.

Ravengar ficou famoso na década de 1990 ao comandar o tráfico na localidade conhecida como Morro do Águia, situada no bairro de São Gonçalo do Retiro. Em 2004, ele foi preso em megaoperação na Estrada do Côco. Dois anos depois foi condenado a 25 anos de prisão.

Em 2012, Ravengar conseguiu uma decisão favorável e deixou a prisão de segurança máxima no Complexo Penitenciário Lemos de Brito e passou a cumprir pena em regime semiaberto no Presiídio de Lauro de Freitas. No ano seguinte, foi beneficiado com a liberdade condicional.

O ex-traficante passou por grave problema de saúde em junho de 2020, quando foi internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Caetano, com sintomas de Covid-19, após ter dificuldades para respirar. No entanto, na época, ele resistiu.