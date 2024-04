Fazenda Coutos 3 amanhece sem ônibus após tiroteios na madrugada | A TARDE

O bairro de Fazenda Coutos 3, em Salvador, amanheceu sem a circulação de ônibus nesta sexta-feira, 22, devido a intensos tiroteios que ocorreram durante a noite na respectiva localidade.

Informações preliminares apontam que a decisão teria partido dos próprios rodoviários. Dessa forma, quem precisar do serviço público deverá caminhar até a Estrada do Derba.

Nos primeiros três meses de 2024, a região já ficou sem circulação de ônibus três vezes em decorrência da criminalidade. Neste mês, moradores chegaram a ficar três dias sem transporte público.

O Portal A TARDE tentou contato com a Secretaria de Mobilidade (Semob), com a finalidade de obter um posicionamento acerca do ocorrido, mas, até o momento do fechamento desta matéria, ainda não havia obtido retorno.