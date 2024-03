Ônibus volta a circular no bairro de Fazenda Coutos | A TARDE

Três dias após a interrupção no transporte público de ônibus no bairro de Fazenda Coutos, em Salvador, o serviço foi retomado. A Secretaria de Mobilidade (Semob) divulgou nesta segunda-feira, 18, que os coletivos retornaram ao local no início desta tarde.

O serviço retornou após uma reunião com operadores do sistema. As autoridades de segurança pública ofereceram garantias para a manutenção do serviço na localidade. Os ônibus voltaram a atender os moradores até o final de linha.

Leia mais

>> Ônibus seguem sem circular no bairro de Fazenda Coutos

Troca de tiros

A circulação dos veículos de transporte público foi interrompida em Fazenda Coutos no último final de semana após registro de troca de tiros.

Segundo a Polícia Militar, agentes da 19ª CIPM foram acionados para averiguar uma denúncia de disparos de arma de fogo em Fazenda Coutos. Com o apoio de guarnições do Comando de Policiamento Regional da Capital (CPRC) BTS, os militares realizaram rondas e ações de patrulhamento em toda a localidade, mas nenhum indivíduo armado foi encontrado pelas equipes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SMED), as aulas nas escolas municipais do bairro estão acontecendo normalmente.