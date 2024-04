Federação Espírita lamenta morte de médico baiano André Luiz Peixinho | A TARDE

A Federação Espírita do Estado da Bahia (FEEB) lamentou a morte do médico, psicólogo, filósofo e líder espírita baiano André Luiz Peixinho, vítima de um ataque cardíaco neste sábado, 30, em Salvador.



Médico, gestor, professor, palestrante, escritor, Peixinho teve uma caminhada dedicada à Doutrina e ao Movimento Espírita, atuando pela unificação, como ex-presidente da FEEB, e como representante regional no Conselho Federativo Nacional da FEB. "Um legado de amor e trabalho na Seara do bem, uma missão cumprida", diz a nota.



"Sua presença marcava valiosa contribuição intelectual e reflexiva em torno dos ensinamentos de Jesus. Um Espírito à frente de seu tempo. Nos despedimos de sua presença material, que deixa uma lacuna, mas sabendo que o Espírito livre continuará a trabalhar na abençoada jornada espiritual".



Peixinho também era figura querida e respeitada na medicina. Foi professor em diversas instituições de ensino da Bahia, entre elas a UFBA, a Escola Bahiana de Medicina e a UNIME. Ele também atuou como Psicólogo Clínico e Coordenador do Internato e Residência do Hospital Santo Antônio das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), além de ser responsável pela formação de gerações de profissionais de saúde na Bahia.

