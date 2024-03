Feira Artística Feminista BaZá RoZê volta a Salvador | A TARDE

A nova temporada da Feira Artística Feminista BaZá RoZê estreia no Dia Internacional da Mulher e segue ocupando os jardins do museu por três finais de semana consecutivos: 8 a 10, 16 e 17, e 23 e 24. Nesta edição do Março Mulher, o RoZê traz como tema de sensibilização "Eu aceito quem sou e celebro as minhas fases".

Com entrada gratuita o RoZê reunirá expositoras de vários segmentos da moda, arte, decoração, design e gastronomia, além de atrações musicais, recreação infantil, oficina de escrita criativa e de circo.

Segundo os organizadores, para comemorar o 8 de março, a mensagem da rede de empreendedorismo feminino e feminista se volta para o acolhimento de si mesma e a autocura, unindo experiências do passado, vivenciando o presente e seguindo em busca da mulher que deseja se transformar no futuro.

Seguindo a rota do RoZê OCUPA, a rede RoZê retorna ao espaço em que esteve entre 2021 e 2023, quando ainda era Palacete das Artes. A ideia é trazer um novo momento do RoZê para interagir com o novo conceito do museu e dar continuidade às redescobertas de lugares e equipamentos importantes da cidade, interagindo com arte, cultura, empreendedorismo feminista e empoderamento feminino, potencializando a economia criativa e a ocupação dos lugares históricos da capital baiana.

Feira Artística Feminina

Ativo desde 2018, o BaZá RoZê contabiliza 35 edições presenciais, pelas quais passaram cerca de 800 expositores, uma média de 100 atrações musicais, espetáculos de dança, teatro e recreações com um público médio de mil pessoas por edição.

RoZê reunirá expositoras de vários segmentos da moda, arte, decoração, design e gastronomia | Foto: Divulgação | Flora Torres

Confira a programação

SEXTA-FEIRA, 8

RoZê: 16h - 21h

17h30: Performance de Dança do Ventre com Janah Ferreira

Recém-chegada de uma temporada de 8 meses no Egito, a dançarina e professora Janah Ferreira desenvolveu a vivência de autoconhecimento “Círculos Sagrados: Dance e Cura”, trazendo a dança como ferramenta de cura do sujeito.

17h30 - 19h30: Show duo Vanessa Melo e Estevam Dantas

A cantora e clarinetista Vanessa Melo, integrante do Rumpilezzinho e com passagens pela Sonora Amaralina, Neojibá e grupo Líricas Negras, traz uma apresentação acústica em duo com Estevam Dantas. No repertório, homenagens a cantoras e compositoras como Chiquinha Gonzaga, além de canções que lembram a força das yabás, como É D’Oxum e Cordeiro de Nanã.

SÁBADO, 9

RoZê: 15h - 21h

15h30: Oficina “Cartões-Postais para Clarice, Escritos e Encantamentos”



Um correio postal para o feminino. Com Ana Maria Rodrigues e Samira Simon, um encontro com escritos de Clarice Lispector para encontrar a nossa própria escrita afetiva, experimentando elementos da Gestalt Terapia, arte e literatura.

16h: Infância Currupião

Recreação aberta a crianças de várias idades, para despertar a imaginação através de brincadeiras criativas.

17h - 21h: DJ Larriel

Nascida em Assunção do Paraguai e crescida em Buenos Aires, Larriel traz um set recheado de Cumbia, tropical bass, salsa, reggaeton, lambada, carimbó, música africana e de todos os cantos da América Latina.

DOMINGO, 10

RoZê: 15h - 20h

15h30 - Roda de conversa - a Literatura que Atravessa Gerações

Mediada pela escritora e jornalista Fernanda Carvalho, a Roda vai reunir as escritoras Duda Castro, Paula Brito e Heloisa Lima para uma troca de experiências sobre como mudaram do lugar de leitoras para o de autoras. Duda Castro escreveu o primeiro livro aos 7 anos, a educadora e escritora Paula Brito se dedica à literatura antirracista e a arquiteta, poeta e escritora Heloisa Lima, através da Editora Alacazim, tem transformado o sonho de escritores iniciantes em realidade.

16h: Oficina de circo para crianças

Oficina de atividades lúdicas relacionadas ao universo mágico do circo sob a supervisão de Voar com Gio. As crianças vão se aventurar com aulas de acrobacias, equilíbrio, tecido e lira acrobática.

17h - 19h: Show de Danzi

Expoente do Roots Rock Reggae, a cantora e compositora baiana, de presença forte e voz imponente, traz ao RoZê a versão acústica de seu show, ainda trazendo o flow peculiar que revela uma expressão music mensagens firmes e diretas, compromissadas em erguer mente-corpo-espírito, equilibrando o ser em todas as dimensões possíveis e imagináveis. Sua habilidade escrita e flow peculiar revelam uma expressão musical única, afro diaspórica, essencialmente Reggae, mescladas ao dubstyle, rap, jazz e r&b por onde flui com energia cativante e positiva. A trajetória musical de Danzi começou em 2009 e seu primeiro, intitulado ‘ERGA-SE’ veio em 2021. Participou de importantes festivais como Salvador Capital Afro, Lioness Festival, Palco Multicultural, Primavera Reggae, Festival Elas à Frente, Salvador Cidade Reggae, Festival Novíssimos, entre outros. Entre os mais recentes lançamentos estão o single ‘Poder Que Você Tem’ e ‘Liberte-se”.